Im Rahmen einer sechsjährigen Folgestudie belegen die Ergebnisse der RESONATE TM -Studie an Patienten mit einer CLL-Vorgeschichte, die mit einer Ibrutinib-Monotherapie behandelt wurden, im Vergleich mit Ofatumumab nachhaltiges progressionsfreies Überleben und einen Gesamtüberlebensvorteil 1

Daten der fünfjährigen Nachbeobachtungsphase zur RESONATE TM -2-Studie belegen Vorteil im Hinblick auf nachhaltiges progressionsfreies Überleben bei Patienten mit zuvor unbehandelter CLL, wenn sie mit einer Ibrutinib Monotherapie behandelt wurden, im Vergleich zu einer Behandlung mit Chlorambucil mit einer geschätzten Gesamtüberlebensrate von 83 %, wie sie bei mit Ibrutinib behandelten Patienten beobachtet wurde 2

Diese Ergebnisse stärken abermals die robusten Daten von Ibrutinib, eines Bruton-Tyrosin-Kinase (BTK) Hemmers, anhand von mehr als 140.000 behandelten Patienten weltweit, und des am intensivsten erforschten BTK-Hemmers bei CLL

Die Janssen Pharmaceutical Companies von Johnson Johnson haben heute die langfristigen Ergebnisse der Folgeprüfungen von zwei Phase-3-Zulassungsstudien zu Imbruvica (Ibrutinib) bei Patienten mit chronischer lymphozytischer Leukämie (CLL), einer Art des Non-Hodgkin-Lymphoms und der häufigsten Form von Leukämie bei Erwachsenen, veröffentlicht.3 Eine Datenreihe der RESONATETM Studie (PCYC-1112) mit einer durchschnittlichen Dauer der Folgestudie von 65,3 Monaten (Spektrum 0,3-71,6) demonstrierte für die Behandlung mit einer Ibrutinib-Monotherapie einen Vorteil im Hinblick auf nachhaltiges progressionsfreies Überleben (PFS) im Vergleich zu Ofatumumab bei Patienten mit bereits zuvor behandelter CLL bei einem medianen PFS von 44,1 Monaten bzw. 8,1 Monaten.1 Ein konsistenter Vorteil von Ibrutinib in Bezug auf das PFS wurde unter Berücksichtigung des Behandlungsbeginns bei allen Krankheiten und Patientencharakteristika beobachtet, darunter auch bei Patienten mit genomisch definierter Hochrisiko-Erkrankung.1 Das mediane Gesamtüberleben (OS) betrug 67,7 Monate im Ibrutinib-Arm und 65,1 Monate im Ofatumumab-Arm, ohne Zensur oder Anpassung für ein Crossover von Ofatumumab zu Ibrutinib.1 Darüber hinaus wurden bei dieser langfristigen Folgestudie keinerlei Sicherheitsereignisse in den 1 RESONATETM-Daten identifiziert, die heute auf der 55.Jahresversammlung der American Society of Clinical Oncology (ASCO) in Chicago präsentiert wurden. Dabei wurde das Meeting zum besten aller ASCO 2019 Meetings gekürt. Dies unterstreicht das wissenschaftliche Niveau und die führende Rolle innerhalb der Onkologieforschung (Abstract Nr. 7510) wider.

Die zweite Datenreihe der RESONATETM-2 Studie (PCYC-1115/1116) mit einer durchschnittlichen Dauer der Folgestudie von 5 Jahren (Spektrum 0,1-66 Monate) zeigte ein nachgewiesenes PFS bei einer Ibrutinib-Monotherapie (geschätzt 70 %) im Vergleich mit Chlorambucil (geschätzt 12 %) bei Patienten mit zuvor unbehandelter CLL, darunter diejenigen mit genomisch definierter Hochrisiko-Erkrankung.2 Der Vorteil mit Blick auf das Gesamtüberleben wurde auch bei mit Ibrutinib behandelten Patienten (geschätzt 83 %) im Vergleich zu Chlorambucil (geschätzt 68 %) aufrechterhalten. Darüber hinaus wurden keinerlei Sicherheitsbedenken festgestellt.2 Die RESONATETM-2-Daten werden im Verlauf der mündlichen Präsentation auf dem 24.European Hematology Association (EHA) Congress in Amsterdam am Freitag, dem 14. Juni (Abstract Nr. S107) vorgestellt.2

"Seit seiner ersten Zulassung in Europa im Jahr 2014 hat Ibrutinib die Behandlungsparadigmen für CLL neu definiert, und diese Studienergebnisse liefern weitere Hinweise sowohl für Kliniker als auch Patienten mit Blick auf die langfristigen Vorteile und die Verträglichkeit, die Ibrutinib als Monotherapie bietet", so Peter Hillmen, MB ChB, PhD, Professor of Experimental Haematology and Honorary Consultant Haematologist am Leeds Teaching Hospitals NHS Trust (Großbritannien) und Prüfer in beiden Studien. "Nicht nur ein überragendes progressionsfreies Überleben und Gesamtüberleben wird bei der Ibrutinib-Folgestudie nachgewiesen, sondern auch die Qualität der Ansprechraten verbessert sich im Laufe der Zeit von ,unvollständig' zu ,vollständig'."

"Ibrutinib hat inzwischen Auswirkungen auf mehr als 140.000 Patienten, und die langfristigen RESONATE- und RESONATE-2-Folgestudien stellen wichtige Daten zur Unterstützung der weiteren Anwendung zur wirksamen Behandlung von CLL bereit", so Dr. Patrick Laroche, Europe, Middle East and Africa (EMEA) Haematology Therapeutic Area Lead bei Janssen-Cilag France. "Wir sind äußert gespannt, nun untersuchen zu können, wie dieser BTK-Hemmer am besten dazu beitragen kann, das Leben von Personen mit CLL zu verbessern, sowohl in Form einer Monotherapie, aber auch in neueren Kombinationsdosierungen und als alternative Option im Rahmen intensiver Chemotherapien."

Ibrutinib, ein Bruton-Tyrosin-Kinase (BTK) Hemmer, wird von Janssen Biotech, Inc. und Pharmacyclics LLC, einem AbbVie-Unternehmen, gemeinsam entwickelt und vermarktet.

ASCO: Sechsjährige RESONATETM Folgestudie zur Ibrutinib Monotherapie bei Patienten mit zuvor behandelter CLL (Abstract Nr. 75101

Die RESONATETM (PCYC-1112) Studie untersuchte Patienten mit zuvor behandelter CLL, die randomisiert wurden, um 420 mg Ibrutinib einmal täglich bis zur Krankheitsprogression oder um Ofatumumab für bis zu 24 Wochen intravenös zu erhalten (n=391); 86 bzw. 79 in der genomisch definierten Hochrisiko-Population (17p-Deletion, 11q-Deletion, TP53-Mutation und/oder unmutierte IGHV-Gene).1 Langfristige Wirksamkeitsendpunkte wurden durch Prüfer ausgewertet.1

Im Rahmen einer bis zu sechsjährigen Folgestudie (durchschnittlich 65,3 Monate, Spektrum 0,3-71,6 Monate) belegte die verlängerte Behandlung mit Ibrutinib eine nachhaltige Wirksamkeit bei Patienten mit zuvor behandelter CLL, darunter Patienten mit genomisch definierten Hochrisiko-Merkmalen, ohne dass neue Sicherheitssignale im Rahmen einer Langzeittherapie identifiziert werden konnten.1

Von den Patienten, die Ofatumumab erhielten, wechselten 68 zu einer Behandlung mit Ibrutinib.1 Ein statistisch signifikanter Vorteil in Bezug auf das PFS wurde durch Ibrutinib im Vergleich mit Ofatumumab erreicht, mit einem medianen PFS von 44,1 Monaten im Vergleich zu 8,1 Monaten (Risikoquotient [HR]=0,15; 95%-Konfidenzintervall [KI], 0,11-0,20, p?0,0001) und er war konsistent in den zu Behandlungsbeginn untersuchten Untergruppen.1 Das mediane PFS in der genomisch definierten Hochrisiko-Population betrug 44,1 Monate im Vergleich zu 8,0 Monaten bei Ibrutinib versus Ofatumumab (Risikoquotient HR=0,11; 95%-KI 0,08-0,15).1

Das mediane Gesamtüberleben (OS betrug 67,7 Monate im Ibrutinib-Arm und 65,1 Monate im Ofatumumab-Arm, ohne Zensur oder Anpassung für ein Crossover von Ofatumumab zu Ibrutinib (HR=0,81; 95%-KI 0,60-1,09). 1 Die Sensitivitätsanalyse für ein Crossover basierend auf dem RPSFT-Modell (Rank-Preserving Structural Failure Time) konnte auch den dauerhaften Gesamtüberlebens-Vorteil einer Behandlung mit Ibrutinib im Vergleich zu Ofatumumab (Risikoquotient HR=0,24; 95%-KI 0,11-0,55) belegen.1 Die Gesamtansprechrate (ORR) bei Ibrutinib lag bei 91 %, wobei bei 11 eine vollständige Remission erzielt wurde (CR/CR mit unvollständiger Blutheilung [CRi]).1 Die mediane Dauer einer Behandlung mit Ibrutinib betrug 41 Monate; 40 der Patienten erhielten Ibrutinib über einen Zeitraum von mehr als vier Jahren.1

Das Profil unerwünschter Ereignisse war bei früheren Ibrutinib Studien stets konsistent geblieben.1 Das Auftreten von unerwünschten Ereignissen von Grad 3 oder höher bei Ibrutinib verringerte sich nach dem ersten Jahr und blieb danach stabil. Zu den unerwünschten Ereignissen aller Grade bzw. von Grad 3 oder höher gehörten: Bluthochdruck (21 %; 9 %) und Vorhofflattern (12 %; 6 %); stärkere Hämorrhagie erreichte einen Anteil von 10 %.1,4 Die häufigste Gründe für einen Abbruch der Behandlung mit Ibrutinib bereits vor Studienabschluss waren eine fortschreitende Erkrankung (37 %) und unerwünschte Ereignisse (16 %).1

EHA: Fünfjährige RESONATETM-2-Folgestudie zur Ibrutinib-Monotherapie bei Patienten mit zuvor unbehandelter CLL (Abstract Nr. S1072

Die RESONATETM-2-Studie (PCYC-1115/1116) evaluierte Patienten im Alter von 65 Jahren oder älter mit zuvor unbehandelter CLL, ohne 17p-Deletion, denen kontinuierlich 420 mg Ibrutinib oral einmal täglich verabreicht wurde bis zur Krankheitsprogression oder nicht länger tragbarer Toxizität, oder denen Chlorambucil 0,5-0,8 mg/kg oral für bis zu 12 Zyklen (n=269) verabreicht wurde.2

Die Ergebnisse aus dieser fünfjährigen Folgestudie belegten die Vorteile einer Ibrutinib-Monotherapie in Bezug auf das PFS und das Gesamtüberleben für Patienten mit CLL im Vergleich mit Chlorambucil, darunter diejenigen mit genomischen Hochrisiko-Merkmalen.2 Mehr als die Hälfte der Patienten brechen eine langfristige Behandlung mit Ibrutinib nicht ab. Zudem konnten keinerlei Sicherheitsbedenken identifiziert werden.2

Bei einer medianen 60-monatigen Folgestudie (Spektrum 0,1-66 Monate) wurden die PFS-Vorteile bei mit Ibrutinib behandelten Patienten aufrechterhalten (geschätzt 70 %) im Vergleich zu Chlorambucil (geschätzt 12 %) (Risikoquotient HR=0,15; 95 %-KI 0,10-0,22).2 Die Vorteile hinsichtlich des Gesamtüberlebens wurden ebenfalls bei mit Ibrutinib behandelten Patienten (geschätzt 83 %) im Vergleich zu Chlorambucil (geschätzt 68 %) aufrechterhalten.2 Ibrutinib verbesserte das PFS im Vergleich zu Chlorambucil bei Patienten mit unmutierten IGHV-Genen (Risikoquotient HR=0,11; 95 %-KI 0,06-0,19) und bei Patienten mit 11q-Deletion (Risikoqotient HR=0,03; 95 %-KI 0,01-0,11).2 Zudem wechselten 57 der Patienten nach dem Fortschreiten der Erkrankung von Clorambucil zu Ibrutinib.2

Insgesamt verzeichneten Patienten mit Hochrisiko-Genomik (unmutierte IGHV-Gene, 11q-Deletion und/oder TP53-Mutation) bessere Ergebnisse mit Ibrutinib als mit Chlorambucil (progressionsfreies Überleben (PFS): Risikoquotient HR=0,08; 95%-KI 0,05-0,15; Gesamtüberleben: Risikoquotient HR=0,37; 95%-KI 0,18-0,74).2 Bei Ibrutinib lag die Gesamtansprechrate (ORR), einschließlich des teilweisen Ansprechens bei Lymphozytose bei 92 %, und die CR/CRi-Rate stieg im Laufe der Zeit auf 30 (von einer 11-prozentigen CR/CRi-Rate bei der Primäranalyse sowie einer medianen Dauer der Folgestudie von 18 Monaten).2

Zu den häufigsten unerwünschten Ereignissen von Grad 3 oder höher zählten Neutropenie (13 %), Pneumonie (12 %), Bluthochdruck (8 %), Anämie (7 %), Hyponaträmie (6 %, Vorhofflimmern (5 %) und Katarakt (5 %) mit sich im Laufe der Zeit verringernden Häufigkeitsraten der unerwünschten Ereignisse.2 Dosisreduzierungen aufgrund von unerwünschten Ereignissen von Grad 3 oder höher nahmen im Laufe der Zeit ab. Der Vorteil einer Behandlung mit Ibrutinib blieb bei 58 der Patienten erhalten, wenn sie sich zum Zeitpunkt der Analyse in Behandlung befanden.2

ENDE

Über Ibrutinib

Ibrutinib ist ein Inhibitor der Bruton-Tyrosinkinase (BTK), ein erster Vertreter dieser neuen Arzneimittelklasse, dessen Wirkung auf der Ausbildung einer starken kovalenten Bindung mit BTK beruht, durch die die Übertragung von Zellüberlebenssignalen in den malignen B-Zellen blockiert wird.5 Durch die Blockade des BTK-Proteins trägt Ibrutinib zur Abtötung der Krebszellen und zur Verringerung ihrer Anzahl bei, was die Progression der Krebserkrankung verlangsamt.6

Ibrutinib ist derzeit in Europa für folgende Anwendungen zugelassen:7

Chronische lymphatische Leukämie (CLL): als Einzelwirkstoff zur Behandlung erwachsener Patienten mit bisher unbehandelter CLL und als Einzelwirkstoff oder in Kombination mit Bendamustin und Rituximab (BR) zur Behandlung erwachsener Patienten mit CLL, die mindestens eine vorherige Therapie erhalten haben.

Mantelzell-Lymphom (MCL): erwachsene Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem Mantelzell-MCL.

Morbus Waldenström (MW oder Makroglobulinämie): erwachsene Patienten, die zuvor mindestens eine Therapie erhalten haben, oder als Erstlinientherapie bei Patienten, für die keine Chemo-Immuntherapie in Betracht kommt.

Ibrutinib ist in über 90 Ländern zugelassen und wurde bis heute angewendet, um mehr als 140.000 Patienten weltweit bei zugelassenen Indikationen zu behandeln.

Zu den häufigsten unerwünschten Reaktionen bei der Ibrutinib-Therapie gehören Durchfall, Neutropenie, Blutungen (z.B. Blutergüsse), Muskel-Skelett-Schmerzen, Übelkeit, Ausschlag und Fieber.7

Eine vollständige Liste der Nebenwirkungen und nähere Informationen zur Dosierung und Verabreichung, zu Kontraindikationen und anderen Vorsichtsmaßnahmen bei der Anwendung von Ibrutinib entnehmen Sie bitte der Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels.

