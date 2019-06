Wie das häufig so ist, wenn Gewitterwolken am Börsenhimmel aufziehen, dann eilen die Zentralbanken meist zur Hilfe und vertreiben die Sorgen der Anleger. So auch am gestrigen Tag. Anleger hatten bereits die Flucht ergriffen und die Kurse gaben deutlich nach, weil Unternehmen mit einem schwächeren wirtschaftlichen Umfeld kämpfen. Dieser Umstand machte den Investoren Sorge. Doch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...