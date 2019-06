Im Zuge der erfolgreichen Kapitalerhöhung hat Nevada Copper auch die mit der KfW Ipex Bank vereinbarte Finanzierung abschließen können. Zudem veröffentlichte das Unternehmen ein Update zu den Bauarbeiten auf seiner Kupfermine in Nevada.

Kreditbedingungen erfüllt

Im Mai hatte Nevada Copper (0,37 CAD | 0,24 Euro; CA64128F1099) eine Umfinanzierung bekannt gegeben und im Zuge dessen auch eine Kapitalerhöhung durchgeführt. Der höhere Bestand an Eigenmitteln war nötig, um die Bedingungen für den von der KfW IPEX Bank bereitgestellten Kredit über 115 Mio. Dollar zu erfüllen. Da die Kapitalerhöhung erfolgreich verlief und Nevada Copper 40 Mio. Dollar bei Investoren einsammeln konnte, wurden nun auch die Bedingungen des Kredits erfüllt. Durch die Umfinanzierung spart sich das Unternehmen rund 5 Mio. Dollar an Zinszahlungen und blickt auf eine um drei Jahre bis 2028 verlängerte Laufzeit. Die KfW IPEX mischt beim Bau der Kupfermine von Nevada Coper mit, da unter anderem Aurubis aus Hamburg ein Off Take-Agreement ...

