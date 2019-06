Die Aktienmärkte pendeln derzeit zwischen den Extremen. Nachdem in der vergangenen Woche die Stimmung noch im Keller war, dreht der DAX in dieser Woche auf. Gestern sprang er deutlich nach oben und schloss bei 11.971 Punkten.



Marktidee: Facebook Facebook-Aktionäre hatten zu Wochenbeginn wenig zu lachen. Die Aktie rutschte deutlich ab, nachdem Facebook wie andere Techkonzerne in den Fokus der US-Justiz geraten war. Dadurch steht jetzt eine wichtige Unterstützungszone im Fokus. Sollte diese Marke nicht unterschritten werden, besteht Hoffnung auf eine zumindest kurzfristige Stabilisierung und Erholung.