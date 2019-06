So schnell kann es gehen an der Börse: Kurz nach Erreichen des Rekordhochs sieht sich die Nel-Aktie (WKN: A0B733) einer scharfen Korrektur gegenüber. Auch am Mittwoch muss der Wert Abschläge in den Kursnotierungen hinnehmen. Vor Kurzem hatte die Nel-Aktie die Schallmauer durchbrochen und war am 28. Mai kurzzeitig über 1 Euro gestiegen.

Es waren die Insiderverkäufe seitens Nel-Verantwortlichen, die wenig positiven Einfluss auf das Sentiment ausgeübt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...