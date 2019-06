Linz (www.anleihencheck.de) - Die Reserve Bank of Australia (Notenbank Australiens) hat gestern erstmals seit 2016 die Leitzinsen von 1,50% auf 1,25% gesenkt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Der Schritt sei schon im Mai von der Reserve Bank angekündigt worden, nachdem sich die Wirtschaft 2019 merklich abgeschwächt habe. Gouverneur Philip Lowe habe gesagt: "Der Steuerungsausschuss wird weiterhin die Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt genau beobachten und die Geldpolitik so anpassen, um ein nachhaltiges Wachstum der Wirtschaft zu fördern und um das Inflationsziel mit der Zeit zu erreichen" (Quelle Reuters). ...

