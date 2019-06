Bonn (www.anleihencheck.de) - Die EWU-Inflationsrate ist im Mai deutlicher als vom Markt erwartet von 1,7% auf 1,2% gesunken, so die Analysten von Postbank Research.Mit Blick auf die Detaildaten zeichne hierfür vor allem ein kräftiger Rückgang der Teuerungsrate der Dienstleistungskomponente von 1,9% auf 1,1% verantwortlich. Diese Entwicklung habe die Kerninflation von 1,3% auf 0,8% gedrückt. Dies bekräftige die Einschätzung, dass der zuvor deutliche Anstieg der Inflationsrate vor allem auf die diesjährige Lage der Osterferien zurückzuführen gewesen sei. Diese seien im Gegensatz zu letztem Jahr komplett in den April gefallen und hätten für kräftige Preisanstiege bei Dienstleistungen wie beispielsweise Pauschalreisen oder Hotelübernachtungen gesorgt. Bei der deutlich moderateren Teuerung im Mai dürfte es sich somit in erster Linie um eine Gegenbewegung gehandelt haben. Auch der Preisdruck seitens der Energiepreise habe im Mai nachgelassen. Die jüngsten Inflationsdaten würden nicht dafür sprechen, dass das EZB-Inflationsziel von knapp unter 2% auf absehbare Zeit erreicht werde. (05.06.2019/alc/a/a) ...

