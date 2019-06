Hannover (www.anleihencheck.de) - Die einzige neue EUR-Benchmark-Transaktion (ISIN DE000SHFM691/ WKN SHFM69) im SSA-Segment begab das Land Schleswig-Holstein, so Dr. Norman Rudschuck, CIIA, und Thomas Scholz, CIIA bei NORD/LB.Das nördlichste Bundesland habe EUR 500 Mio. über zehn Jahre eingeworben. Der Bond sei bei ms -7 Bp gepreist worden, nachdem die Guidance ebenfalls bei ms -7 Bp gelegen habe. Das Orderbuch habe EUR 1,5 Mrd. betragen. Wir ermittelten eine NIP von rund 1,5 Bp gegenüber der Sekundärmarktkurve, so die Analysten der NORD/LB. Der G-Spread vs. (DBR 0.25% 02/29) habe 44 Bp betragen. Länderbonds seien regulatorisch bevorteilt (RW 0%; LCR Level1; präferiert in Solvency II). ...

