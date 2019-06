Nürnberg (ots) -



Bares ist Wahres, wenn man es dringend braucht: Der Discounter NORMA erweitert deshalb den Bargeld-Service und bietet in über 1.300 deutschen Filialen das bequeme Geldabheben ab sofort auch mit der MasterCard- und Maestro-Karte an. Überall bei NORMA kann man beim Bezahlen mit der Girocard schon lange auch Bargeld beziehen - ab einem Einkaufswert von 10 Euro werden jetzt auch beim Einsatz von MasterCard- bzw. Maestro-Karten auf Wunsch bis zu 200 Euro in bar ausgezahlt. Der NORMA-Service funktioniert im Handumdrehen und ist völlig gebührenfrei.



Jede Woche 1a-Produkte zu Dauerniedrigpreisen einzukaufen, für die Kundschaft von NORMA ist das normal. Das Discount-Unternehmen steht unbegrenzt zur Verfügung, wer zum Besuch der modernen Filialen keine Zeit hat, schaut beim Onlineshop NORMA24.de mit Öffnungszeiten rund um die Uhr vorbei. Zu den Serviceangeboten, die Haushalt und Freizeit optimieren, gehört die schnelle und sichere Bargeld-Leistung - überall an den Kassen in den NORMA-Filialen kann nun nach dem Bezahlvorgang auch mit der MasterCard-/Maestro-Karte der gewünschte Bargeldbetrag bis zu 200 Euro vom eigenen Konto abgehoben werden. Der oder die Kundin muss sich nur rasch mit der persönlichen PIN-Nummer am Kassenterminal autorisieren.



Im Handumdrehen stattet das freundliche NORMA-Kassenpersonal die Kundschaft dann mit dem benötigten Bargeld aus. Die oft lästige und zeitintensive Suche nach dem nächsten Bankautomaten entfällt.



Wie gesagt: Die NORMA-Filialen wickeln diesen kundennahen Service gebührenfrei ab, während so manches Bankinstitut den Bargeldbezug mit Kosten belegt. Die NORMA-Geschäftsleitung: "Die verbrauchernahen Produkte und Service-Leistungen werden auch in Zukunft das Markenzeichen unseres Unternehmens sein. Das Augenmerk liegt immer auf solchen Angeboten, die jeder Kunde zur individuellen Haushalts- und Freizeitplanung tatsächlich braucht."



Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit rund 1.450 Filialen am Markt. Im Online-Shop NORMA24.de finden die Kunden neben attraktiven Nonfood-Warenwelten mit über 25.000 Artikeln z. B. auch Top-Weine, die günstigsten Nah- und Fernreisen oder aktuelle Produkte zur Telekommunikation.



