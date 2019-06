Mit der US-Zinssenkungsphantasie im Rücken notiert der DAX wieder bei der runden Marke von 12.000 Punkten. Wie wirkt sich das am Devisen- und Rohstoffmarkt aus und was ist von der europäischen Zentralbank am Donnerstag zu erwarten? Cornelia Frey blickt auf die wichtigsten Themen zur Wochenmitte.