Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Moderatorin und Stil-Ikone Michelle Hunziker, 42, hat ihren persönlichen Modegeschmack über die Jahre "ein bisschen" verändert, wie sie exklusiv im GALA-Interview (Heft 24/2019, ab morgen im Handel) verrät. Reifere Frauen, die aufgebrezelt wie Teenager herumrennen würden, finde sie "schrecklich". Hunziker: "Ich liebe mein Alter! Ich glaube, man muss versuchen zu gucken, was zu einem passt. Dezente, schicke Stücke, das sieht sofort frisch aus. Man muss Spaß am Alter haben."



Modisch unternimmt Hunzikers Familie derzeit gleich einen doppelten Neustart. Die Moderatorin selbst lanciert ihre erste Bademodekollektion. Und ihr Ehemann, der Italiener Tomaso Trussardi, 36, holte einen Investmentfonds ins Familienunternehmen, um die Lifestyle-Marke Trussardi fit für die Zukunft zu machen.



Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.



OTS: Gruner+Jahr, Gala newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6106 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6106.rss2



Pressekontakt: GALA PR / Kommunikation Sophie Charlotte Herzberg Gruner + Jahr GmbH Tel.: +49 (0) 40/ 3703 - 3884 E-Mail: herzberg.sophie-charlotte@guj.de www.gala.de