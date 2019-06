Dufry-Aktie: Bewertung wirkt sehr einladend

Der Schweizer Reise-Einzelhändler und Duty-Free-Spezialist Dufry (WKN: A0HMLM / ISIN: CH0023405456) freut sich darüber, dass die zivile Luftfahrt in den kommenden Jahren weiter wachsen sollte. Dies dürfte mehr Kunden in die Läden des Unternehmens locken. Allerdings schwächelt die Dufry-Aktie seit geraumer Zeit. Dies soll sich ändern.

Diese Schwäche hatte auch etwas mit den Unsicherheiten rund um die chinesische Beteiligungsgesellschaft und Dufry-Großaktionärin HNA zu tun. Außerdem ist es kein gutes Zeichen für die internationale Reiseindustrie, wenn sich die weltweiten Konjunkturaussichten eintrüben.

Dufry setzt nun einmal darauf, dass Touristen viel Geld in seinen Geschäften an Flughäfen, auf Kreuzfahrtschiffen, in Häfen, auf Bahnhöfen, in Stadtzentren oder auf Fähren lassen. Jetzt hat sich Dufry für eine Zeit bereitgemacht, in der sich Touristen ausgabefreudiger zeigen könnten.

