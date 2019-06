"Für uns ist das ein weiterer Schritt in die richtige Richtung. Wir setzen uns für eine nachhaltige Produktion ein. Dazu zählt, dass wir laufend die Prozesse optimieren und nach Möglichkeiten suchen, den CO2-Ausstoß zu minimieren um nachhaltig Circular Economy zu leben", sagt Mark Klimm, Global Sourcing Manager bei Bayer für die Division Crop Science.

Eine solche Prozessoptimierung ist Bayer jetzt in einem gemeinsamen Projekt mit dem Lohndestillateur Richard Geiss in Offingen gelungen. Das Familienunternehmen zählt europaweit zu den führenden Unternehmen im Recycling von Lösemitteln für die chemische und pharmazeutische Industrie. Seit acht Jahren bereitet der Spezialist aus Bayern bereits für die Division Crop Science von Bayer Lösemittel auf. In einem perfekt aufeinander abgestimmten Recycling-Kreislauf ...

