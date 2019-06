Der Bestand an elektrifizierten Fahrzeugen in China hat sich laut ZSW (Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung) im Jahr 2018 gegenüber dem Vorjahr auf zuletzt 2,6 Millionen Fahrzeuge nahezu verdoppelt. Das ist bei einem weltweiten Bestand von etwa 5,6 Millionen E-Fahrzeugen fast die Hälfte in einem einzigen Markt. Zum Vergleich: Der Bestand in den USA zum Ende des letzten Jahres betrug rund 1,1 Millionen. Damit trägt der laufende Fünf-Jahresplan der chinesischen Regierung bis zum Jahr 2021 Früchte. Er sieht konkrete Maßnahmen vor, die Elektrifizierung des Straßenverkehrs erheblich voranzutreiben.

Anders als in Westeuropa und speziell in Deutschland, wo die Zulassungszahlen mit zuletzt knapp 142.000 Elektroautos Ende 2018 noch klein waren, haben Bedenken wie die Reichweitenangst und die Batteriekosten in China nie den großen Einfluss gehabt wie hierzulande. Überhaupt muss sich der Westen vom langsamen Tempo der Elektrifizierung auf einen Wind des Wandels in China umstellen. Boomende Mega-Cities und ein zumindest bisher starkes Wirtschaftswachstum, bei dem ein Plus von "nur noch sieben Prozent" bereits als nicht zufriedenstellend empfunden wird, treiben eine rasche Motorisierung voran. Gleichzeitig steigt die Luftverschmutzung. Zusammen mit einer ganz anderen inneren Einstellung gegenüber neuen Technologien verschieben sich diese Faktoren - von Bedenken hin zu Chancen von Strom als Antriebskraft.

Rund ...

