Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Wacker Chemie von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 71 auf 73 Euro angehoben. Die Polysilizium-Preise könnten einen Wendepunkt erreicht haben, schrieb Analyst Martin Jungfleisch in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Kurzfristig dürften sie steigen, da sich die Nachfrage aufgrund der angekündigten Subventionen in China nun besser voraussagen lasse. Mittelfristig bleibe das Bild aber weniger klar./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0017 2019-06-05/11:38

ISIN: DE000WCH8881