Es gibt derzeit einige Aufreger an der Börse. Meistens mit Beteiligung der Politik. In der vergangenen Woche sorgten die USA mit Strafzöllen gegen Mexiko für Aufruhr. Andreas Lipkow von Comdirect glaubt, dass es an den Börsen volatil bleiben wird.



"Ich denke schon, dass man hier besonders im Juni/Juli doch sehr, sehr nervöse Börsen sehen wird", so der Experte. Bei den Einzelwerten sorgte in dieser Woche Infineon für Aufsehen. Der DAX-Konzern plant einen Milliardenkauf. Lipkow zeigt sich von dem Schritt aktuell noch nicht überzeugt. Außerdem geht es im folgenden Interview um den Ölpreis, Royal Dutch Shell, VW, den neuen US-Börsenstar Beyond Meat und die Pläne des US-Kongresses im Umgang mit den amerikanischen Tech-Giganten.