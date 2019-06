Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Vinci von 93 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Akquisition des Flughafens London Gatwick sei nun abgeschlossen, habe aber auf den Gewinn je Aktie des französischen Infrastrukturkonzerns in diesem und im nächsten Jahr nur begrenzten Einfluss, schrieb Analyst Pierre Bosset in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Derweil werde die Privatisierung des Flughafenbetreibers ADP immer komplizierter. Finde sie statt, sei Vinci einer der ersten Kandidaten für ADP. Wenn nicht, gingen die Geschäfte ganz normal ihren Gang. Der Anlagehintergrund für die Vinci-Aktie sei intakt./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2019 / 11:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2019 / 01:15 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN FR0000125486

AXC0149 2019-06-05/12:02