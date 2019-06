Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Scout24 von 41,30 auf 50,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Abschlag auf die Papiere der Konkurrenz sei nicht gerechtfertigt, schrieb Analyst Joseph Barnet-Lamb in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Risiken in Bezug auf das "Bestellerprinzip" seien weiter vorhanden, gingen aber zurück. Das erste Quartal des Betreibers von Online-Anzeigenportalen wie Immobilienscout stütze. Jedoch reiche das Aufwärtspotenzial für eine Hochstufung nicht aus./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2019 / 03:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

