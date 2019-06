Berlin (ots) - Die ALBA Group, einer der führenden Recycling- und Umweltdienstleister weltweit, hat ihren Webauftritt modernisiert. Unter www.albagroup.de finden User durch ein kompaktes und kundenoptimiertes Design noch einfacher zur gesuchten Information oder dem richtigen Ansprechpartner. Die deutlich schlankere Navigation ist auf die Bedürfnisse der Nutzer ausgerichtet und hilft bei der schnellen Orientierung.



Neu ist der Newsroom der ALBA Group. Dort bündeln sich alle Informationen aus der ALBA-Welt für Kunden, Journalisten und andere Brancheninteressierte. Nutzer haben hier übersichtlich Zugriff auf aktuelle Medienberichte, Presse-Informationen, Artikel aus dem Branchen-Magazin recyclingnews oder auch die neuesten Beiträge auf den Social-Media-Kanälen der ALBA Group. Auch der Karrierebereich wurde deutlich ausgebaut, damit interessierte Bewerberinnen und Bewerber schneller zu aktuellen Stellenangeboten und Ausbildungsinformationen gelangen. Neben der ortsbasierten Stellensuche im Jobportal hilft das neue "Azubi-Matching", den richtigen Ausbildungsberuf zu finden.



"Nach 50 Jahren erfolgreicher Firmengeschichte setzt unsere neue Webseite Maßstäbe für die zukünftige Kommunikation unseres Hauses", so Dr. Axel Schweitzer, Vorstandsvorsitzender der ALBA Group. "Der schnellste Weg zur Dienstleistung mit bestem Überblick über Themen und wesentlichen Informationen - unser Fokus ist die optimale Nutzung unserer Seite durch unsere Kunden."



"Das moderne Design passt zu einem innovativen Unternehmen wie der ALBA Group", so Henning Krumrey, Leiter Unternehmenskommunikation & Politik der ALBA Group. "Mit der thematischen wie optischen Einteilung der Seite, ergänzt um interaktive Features und Newsformate, präsentieren wir uns als moderner Vorreiter der Branche."



Über die ALBA Group:



Die ALBA Group ist mit ihren beiden Marken ALBA und Interseroh in Deutschland und Europa sowie in Asien aktiv. Im Jahr 2017 erwirtschafteten ihre Geschäftsbereiche einen Umsatz von rund 1,8 Milliarden Euro und beschäftigten insgesamt rund 7.500 Mitarbeiter. Damit ist die ALBA Group einer der führenden Recycling- und Umweltdienstleister sowie Rohstoffversorger weltweit. Durch die Recyclingaktivitäten der ALBA Group konnten allein im Jahr 2017 rund 4,1 Millionen Tonnen Treibhausgase im Vergleich zur Primärproduktion und rund 30,2 Millionen Tonnen Primärrohstoffe eingespart werden.



Weitere Informationen zur ALBA Group finden Sie unter www.albagroup.de. Unter www.albagroup.de/presse können Sie alle Pressemitteilungen der ALBA Group als RSS-Feed abonnieren. Bitte beachten Sie auch unser Onlineportal mit Informationen rund um die Themen Rohstoffe und Recycling: www.recyclingnews.de.



Medienkontakt:



Henning Krumrey Leiter Unternehmenskommunikation & Politik Tel.: +49 30 35182-5050 oder +49 151 14659008 Henning.Krumrey@albagroup.de



Susanne Jagenburg Pressesprecherin ALBA Group Tel.: +49 30 35182-5080 oder +49 170 7977003 Susanne.Jagenburg@albagroup.de