Wien (ots/PRNewswire) - Das Wiener Fintech Bitpanda startet die Bitpanda Global Exchange, eine globale Kryptowährungs-Exchange für erfahrene Trader, Profis und Institutionen. Durch einen Initial Exchange Offering (IEO) erhält die Bitpanda Plattform zusätzlich einen eigenen Ecosystem-Token. BEST (Bitpanda Ecosystem Token) wird fast 1 Millionen Bitpanda Nutzern eine Reihe von Vorteilen und Anreizen bieten.



- Die Bitpanda Global Exchange ermöglicht weltweiten Krypto-zu-Krypto und Fiat-zu-Krypto Trading - Beliebte Trading-Paare wie BTC/EUR, BTC/USDT, ETH/EUR, XRP/EUR, MIOTA/EUR, ETH/BTC, XRP/BTC, MIOTA/BTC, PAN/BTC, BEST/BTC, BEST/EUR und BEST/USDT werden verfügbar sein - Fiat Einzahlungen (Euro, Schweizer Franken und Britische Pfund) in den meisten europäischen Ländern; Auszahlungen weltweit möglich - Bitpanda Ecosystem Token (BEST) IEO startet am 9. Juli 2019 - BEST bietet bis zu 25% Rabatt auf die Tradinggebühr sowie zusätzliche Vorteile und Vergünstigungen - Wachsende Liste beliebter Trading-Paare und Einzahlungsoptionen - Wettbewerbsfähige Gebühren - Modernste API - Höchste Sicherheitsstandards - BEST Trading beginnt am 7. August 2019



Bitpanda, das Wiener Fintech mit rund 1 Millionen Nutzern und mehr als 100 Mitarbeitern, startet die Bitpanda Global Exchange, eine digitales Asset Exchange für erfahrene Trader, Profis und Institutionen. Bitpanda Global Exchange (Bitpanda GE) baut auf der beliebten, einfach zu bedienenden Bitpanda Plattform auf, welche in Europa zum Kauf, Verkauf und zur Haltung von digitalen Assets wie Bitcoin, Ethereum, digitalisiertem Gold und mehr geeignet ist.



Bitpanda GE ist weltweit für den Krypto-zu-Krypto Trade verfügbar. Verifizierte Bitpanda Nutzer aus den meisten europäischen Ländern können mittels Euro, Schweizer Franken und Britisch Pfund einzahlen. Bitpanda GE ist eng mit der Bitpanda Plattform verbunden, so dass die Nutzer problemlos Geld zwischen ihnen bewegen können. Bitpanda GE startet mit beliebten Trading-Paaren wie BTC/EUR, BTC/USDT, ETH/EUR, XRP/EUR, MIOTA/EUR, ETH/BTC, XRP/BTC, MIOTA/BTC, PAN/BTC, BEST/BTC, BEST/EUR und BEST/USDT und viele weitere die folgen werden.



"Erfahrenen Nutzern eine Möglichkeit zu bieten, digitale Assets zu traden und den größten Euro-Exchange aufzubauen, ist für uns der nächste logische Schritt. Bitpanda gibt es seit 2014 und wir sind ein wichtiger Akteur in Europa. Wir können auf viele Synergien und Erfahrungen zurückgreifen", sagt Eric Demuth, CEO von Bitpanda.



Im Rahmen der Einführung der Bitpanda Global Exchanges startet Bitpanda auch sein erstes Initial Exchange Offering (IEO). Der Bitpanda Ecosystem Token (BEST) ist der Coin des Bitpanda-Ökosystems, welches den Nutzern eine Vielzahl von Vorteilen und Vergünstigungen innerhalb des Bitpanda Ökosystems bietet. Die wachsende Gemeinschaft von rund 1 Million Bitpanda Nutzern wird von einer Vielzahl von Vorteilen und Vergünstigungen profitieren können. So erhalten sie beispielsweise eine Senkung der Bitpanda-Tradinggebühren um bis zu 25% und erhalten vorrangigen Zugang zum kommenden Bitpanda Launchpad, welches in Zukunft zur Verfügung stehen wird und IEOs von Dritten ermöglicht.



"BEST wird eine entscheidende Rolle bei der globalen Expansion von Bitpanda und bei der Verwirklichung unserer Vision der Demokratisierung der persönlichen Finanzen und Investitionen spielen. BEST ist der Treibstoff des Bitpanda-Ökosystems, was bedeutet, dass die Bitpanda Plattform, die Bitpanda Global Exchange und zukünftige Produkte wie das Bitpanda Launchpad BEST stark nutzen werden", so Eric Demuth, CEO von Bitpanda.



Über Bitpanda



Bitpanda ist ein in Wien, Österreich ansässiges Fintech, welches 2014 von Eric Demuth, Paul Klanschek und Christian Trummer gegründet wurde. Die Firma glaubt fest an die innovative Kraft von Kryptowährungen, tokenisierte Assets und die Blockchain-Technologie. Bitpandas Mission ist es, die Barriere für Investments abzubauen und traditionelle Finanzprodukte ins 21. Jahrhundert zu bringen. Heute hat Bitpanda rund 1 Millionen Nutzer und über 100 Teammitglieder. Dank einer PSD2 Zahlungsanbieter-Lizenz, modernste Sicherheit und einem optimierten Benutzererlebnis, wuchs Bitpanda sowohl für Neueinsteiger als auch für Experten zu einer beliebten Handelsplattform heran. Derzeit können Nutzer Bitcoin, Ethereum, Gold und über 20 weitere digitale Assets traden.



Photo - https://mma.prnewswire.com/media/897688/Bitpanda_Global_Exchange.jpg



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/897658/Bitpanda_Logo.jpg



OTS: Bitpanda newsroom: http://www.presseportal.de/nr/132808 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_132808.rss2