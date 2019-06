Frankfurt (www.fondscheck.de) - Nachgebende Aktienmärkte und eine damit einhergehende wachsende Risikoscheu prägen laut Händler das ETF-Geschäft, so die Deutsche Börse AG."Rund 44.000 ETF-Trades in einer feiertagsreichen Woche sind ausgesprochen stark", beschreibe Carsten Schröder von der Commerzbank. Das meiste habe sich in den Aktiensegmenten entwickelter Märkte abgespielt. "Dort hatten wir mit 51 Prozent insgesamt einen leichten Kaufüberhang." ...

