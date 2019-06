Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Dienstag ist ein neuer Exchange Traded Fund des Emittenten BNP auf Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Der BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders (ISIN LU1953136527/ WKN A2PHCA) biete Anlegern die Möglichkeit, an der Wertentwicklung der 50 weltweit führenden Unternehmen in Bezug auf ESG-Ratings und den positiven Beitrag zum nachhaltigen Wirtschaften zu partizipieren. Der Themenindex, den der ETF abbilde, enthalte Unternehmen, die ihre Tätigkeit nach Prozessen der Kreislaufwirtschaft ausgerichtet hätten. Die Kreislaufwirtschaft sei ein regeneratives System, in dem Ressourcen- und Energieverbrauch durch Einsparungen, Wiederverwertungen und Instandhaltung minimiert würden. ...

