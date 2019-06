Hyundai will seine Brennstoffzellen-Antriebssysteme künftig auch an Konkurrenten verkaufen, um für eine schnellere weltweite Akzeptanz der Technologie zu sorgen - und natürlich auch, um einen Teil der hohen Investitionskosten wieder hereinzuholen. 6,7 Milliarden Dollar will Hyundai in den kommenden zehn Jahren in die Brennstoffzellen-Technologie investieren - und parallel weitere Milliarden in Batterie-elektrische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...