Das australische Lithiumprojekt Kathleen Valley bringt für den Entwickler Liontown Resources (ASX: LTR; WKN: A0LFDX; ISIN: AU000000LTR4) laufend hochgradige Mineralisierungsabschnitte. So zeigen auch die jüngst eingelangten Bohrkernauswertungen weitere überdurchschnittliche Funde außerhalb des bereits bestehenden Depots. KVRC0228: 45m mit 1,7% Li2O in 236m Tiefe, inkl. 23m mit 2,1% Li2O KVRC0227: 17m mit 1,7% Li2O in 204m ...

