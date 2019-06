Im Gegensatz zu herkömmlichen, gewebeverstärkten Gurten besitzt die neue Konfiguration besondere Funktionen: So bieten die mikrobenbeständigen Gurte für Mikroorganismen keinen Nährboden, da sie beispielsweise nicht am Rand ausfransen. Darüber hinaus ermöglicht die die Hydrolysebeständigkeit den Einsatz in warmen, feuchten und nassen Umgebungen. Des Weiteren sorgt die gerundete Oberflächenstruktur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...