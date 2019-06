Der Liechtensteiner Vermögensverwalter Incrementum hat zum 13. Mal den viel beachteten Gold-Standard-Report "In Gold we trust" veröffentlicht. Darin gehen die Experten auch der Frage nach, wie Gold und Bitcoins in einem Portfolio zusammenpassen. Börse Online erklärt, warum das laut den Ergebnissen eine lukrative Kombination sein kann.

Den vollständigen Artikel lesen ...