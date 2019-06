Was hat eine Tauschbörse für Computerspiele mit dem Start-up simplesurance zu tun? Robin von Hein, Gründer und CEO von simplesurance, unterhält sich in der zwölften Ausgabe des Videomagazins fredwagner mit dem Gastgeber Prof. Dr. Fred Wagner, Professor für Versicherungsbetriebslehre an der Universität ...

Den vollständigen Artikel lesen ...