Berlin, 5. Juni 2019 - Nach dem überaus erfolgreichen Börsengang seines Foodtech-Startups Beyond Meat denkt Firmengründer Ethan Brown angesichts der agilen Konkurrenten im stark wachsenden Markt für pflanzliche Fleischersatz-Produkte an die Sicherung der Marktführerschaft in der Zukunft. "Wir haben noch viel zu tun. Aber es gibt bei uns in der Firma einen echten Hunger und Ehrgeiz, den Markt weiterhin anzuführen", erklärte Brown gegenüber dem Business-Lifestyle-Magazin 'Business Punk' (Ausgabe 3/2019, EVT 6. Juni). Ihm sei bewusst, dass das Rennen um die Spitzenposition noch lange nicht vorbei sei. Beyond Meat überarbeite deshalb seine Produkte die ganze Zeit. "Wir sind noch lange nicht nah genug an tierischen Proteinen dran, aktuell vielleicht bei 65, 70 Prozent", so Brown.



Erst vor wenigen Wochen sei das Führungsteam von Beyond Meat am Stammsitz des Branchenriesen PHW im niedersächsischen Dorf Rechterfeld gewesen, um sich anzuschauen, wie beispielsweise Chicken Nuggets hergestellt werden. "Da geht am Anfang eine Hähnchen-Rohmasse rein, dann findet ein Verarbeitungsprozess statt, und am Ende kommt das Nugget raus", sagte PHW-Vorstand Marcus Keitzer gegenüber 'Business Punk'. Konzeptionell sei es doch "vollkommen gleich, was vorne reingeht, das kann doch auch Erbsenproteinmasse sein! Oder zukünftig Fleisch aus Zellkulturen".



Zu den neuen Konkurrenten im Markt für pflanzlichen Fleischersatz zählt auch das Berliner Startup Mushlabs, das Biomasse aus Pilzwurzeln im Labor wachsen lassen will, das sich anbraten lässt und auch auf dem Grill zubereitet werden kann. "Die Möglichkeiten unsere Pilzwurzel-Biomasse einzusetzen, sind total vielfältig. Wir wollen mehr als eine neue Rezeptur formulieren. Wir wollen etwas komplett Neues herausbringen", erklärte Mushlabs-Gründer Mazen Rizk gegenüber 'Business Punk'.



