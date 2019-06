Der Goldpreis konnte in den vergangenen Handelstagen deutlich zulegen! Vor allem aus Sicht der langfristigen Perspektive ist der Goldpreis derzeit interessant. So wäre bei weiterhin steigenden Kursen und einem Ausbruch aus einem Dreieck sowie der mehrjährigen Range nach oben ein Kursziel in Richtung 1.600 US-Dollar ableitbar. Dieses Szenario ist zwar noch nicht per Signal festzustellen - doch die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...