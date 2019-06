London (www.fondscheck.de) - Luftverschmutzung ist das Kernthema des diesjährigen Weltumwelttages, das vom Gastgeberland China getragen wird, so John William Olsen, Fondsmanager des M&G (Lux) Positive Impact Fund (ISIN LU1854107221/ WKN A2JQM4) von M&G Investments.Als Nebenprodukt der zunehmenden Urbanisierung und Industrialisierung wirke sich die Luftverschmutzung immer noch negativ auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit aus. Jedes Jahr würden weltweit 180.000 Menschen an Asthma sterben, einer Krankheit, die insgesamt viele Millionen Menschen betreffe. Zwar stehe das Thema auf der politischen Agenda, auch in den EU-Staaten, aber die Kosten für saubere Luft seien immens. Schätzungen würden weltweit von rund 50 Milliarden US-Dollar ausgehen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...