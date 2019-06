Bern (ots) -

Das Risiko von Cyberangriffen auf die Energieinfrastruktur nimmt

zu und fordert Energieversorgungsunternehmen heraus. Zusammen mit

der Stiftung SWITCH lanciert Swisspower deshalb eine Plattform, in

der Stadtwerke im Bereich Cybersecurity firmenübergreifend

zusammenarbeiten.



Die Digitalisierung der Energiewirtschaft schreitet voran - und

damit nimmt auch das Risiko von Cyberangriffen zu. Dass die Gefahr

real ist, zeigen verschiedene Vorfälle in den vergangenen Jahren, in

denen Infrastrukturbetreiber Ziel von Hackerangriffen waren.

Swisspower lanciert deshalb eine Stadtwerke-Kooperation im Bereich

Cybersecurity. Sie arbeitet dafür mit der Stiftung SWITCH zusammen.

Diese betreibt seit über 20 Jahren ein Computer Emergency Response

Team (CERT, siehe unten) von nationaler Bedeutung und hat 2018

begonnen, zusammen mit grossen Elektrizitätsunternehmen ein

branchenspezifisches Energie-CERT aufzubauen.



Firmenübergreifende Cybersicherheits-Organisation für Stadtwerke



Innerhalb dieses Energie-CERT etabliert Swisspower einen neuen

Kundenkreis für Stadtwerke und ihre spezifischen Bedrohungen. Viele

Stadtwerke beliefern ihre Kunden nicht nur mit Strom, sondern auch

mit Gas, Wärme und Wasser. Leitsysteme, welche diese Netze und

Anlagen steuern, sind als kritische Infrastrukturen einem erhöhten

Risiko ausgesetzt und müssen geschützt werden. Dasselbe gilt für die

im Zuge der Digitalisierung eingesetzten Sensoren und Regler wie

beispielsweise intelligente Zähler, sogenannte Smart Meter. «In

dieser komplexen Materie ist es wichtig, firmen- und

branchenübergreifend zu kooperieren. So können die einzelnen

Unternehmen Ressourcen bündeln, Erfahrungen teilen und mit den immer

professioneller werdenden Angreifern Schritt halten», sagt Ronny

Kaufmann, CEO von Swisspower. Das neue CERT startet mit vier

schweizerischen Stadtwerken und soll sukzessive erweitert werden.



Bundesamt für Energie unterstützt Kooperation



Das Bundesamt für Energie BFE unterstützt die Initiative von

Swisspower ausdrücklich und begrüsst die koordinierte Zusammenarbeit

in der Branche: «Die Cyberangriff-Problematik ist real. Je mehr

smarte Elemente im Energiesystem miteinander kommunizieren, desto

wichtiger wird ein verlässliches Sicherheitsdispositiv der

Energiebranche», sagt Benoît Revaz, der Direktor des BFE.



Zusammenarbeit mit Cyber-Defence Campus



Vorgesehen ist zudem eine Zusammenarbeit mit dem Cyber-Defence

Campus der armasuisse. «Als Antizipationsplattform von Cyber-Risiken

können und möchten wir zum Austausch von Informationen und Know-how

beitragen und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den Stadtwerken»,

sagt Thomas Rothacher, Leiter Wissenschaft und Technologie bei

armasuisse. Der Cyber-Defence Campus forscht an Technologien zur

Früherkennung der Bedrohungen im Cyber-Bereich und arbeitet eng mit

akademischen Institutionen und, wo immer möglich, mit der Industrie

zusammen.



Was ist ein CERT?



Die Kernaufgabe eines CERT (Computer Emergency Response Team) ist

die Prävention, Detektion und Bewältigung von IT- und

Netzwerk-Vorfällen, welche seine Kunden betreffen. Das CERT-Team

besteht aus IT-Sicherheitsspezialisten und arbeitet eng und auf hohem

Vertrauensniveau mit seinen Kunden zusammen. Aufgrund der

internationalen Dimension benötigt ein CERT-Team neben einem sehr

guten nationalen auch ein weltweites Netzwerk von

Vertrauensbeziehungen auf operativer IT-Security-Ebene.



