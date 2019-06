Während unser Covermann des jüngsten Börse Social Magazines, Peter Bosek, heute Geburtstag hat (alles Gute!), ist das nächste Cover schon in Finalphase: Es geht um Immobilien in dieser Ausgabe, auf der Last Mile habe ich mit Daniel Riedl anlässlich der Übergabe der Urkunde für die http://www.boerse-social.com/hall-of-fame gesprochen. Die Jobbezeichnung des Ex-Buwog-Chefs lautet nun "Vorstandsmitglied der Vonovia SE und zuständig für das gesamte Buwog-Geschäft in Österreich sowie das Buwog-Development in Deutschland" . Unverändert ist freilich seine gute Laune. Hier ein paar Auszüge aus unserem Talk. Lieber Herr Riedl, über die Buwog-Aktie ist alles gesagt, sie war sogar ein Outperformer in einer markanten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...