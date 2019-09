Vonovia SE: Vonovia wird Marktführer für bezahlbares Wohnen in Schweden DGAP-News: Vonovia SE / Schlagwort(e): Immobilien Vonovia SE: Vonovia wird Marktführer für bezahlbares Wohnen in Schweden (News mit Zusatzmaterial) 23.09.2019 / 07:11 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. DIE IN DIESEM DOKUMENT ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN, INNERHALB ODER AUS LÄNDERN BESTIMMT, WO EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE EINE VERLETZUNG DER MAßGEBLICHEN RECHTLICHEN BESTIMMUNGEN BEGRÜNDEN WÜRDE. DIESE VERÖFFENTLICHUNG IST WEDER EIN ANGEBOT ZUM KAUF ODER VERKAUF NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTS ZUM KAUF ODER VERKAUF VON AKTIEN. Vonovia wird Marktführer für bezahlbares Wohnen in Schweden - Übernahme eines Mehrheitsanteils am schwedischen Wohnungsunternehmen Hembla von Blackstone vereinbart. - Zweiter Schritt auf dem schwedischen Markt nach Erwerb von Victoria Park im Jahr 2018. - Erwerb von 69,30 Prozent der Stimmrechte und 61,19 Prozent des Grundkapitals an Hembla zu einem Gesamtwert von rund EUR 1,14 Mrd. Bochum/Stockholm, 23. September 2019 - Die Vonovia SE hat heute mit dem Mehrheitsaktionär von Hembla AB (publ), durch die Blackstone Group Inc. beratene Fonds, vereinbart, deren Anteil von 69,30 Prozent der Stimmrechte und 61,19 Prozent des Grundkapitals des Stockholmer Unternehmens zu erwerben. Rolf Buch, Vorstandsvorsitzender von Vonovia: "Als langfristig orientiertes Wohnungsunternehmen investieren wir in bezahlbaren, zeitgemäßen und qualitativ hochwertigen Wohnraum. Seit der Übernahme von Victoria Park im letzten Jahr verfolgen wir mit unseren schwedischen Kolleginnen und Kollegen ein gemeinsames Ziel: Wir bieten unseren Mieterinnen und Mietern ein attraktives Zuhause mit hoher Lebensqualität. Die Investition in Hembla ergänzt unser Portfolio perfekt. Wir zeigen täglich, dass langjährige Erfahrung, umfassende Serviceleistungen, effiziente Beschaffungsprozesse und gute Finanzierungskonditionen von Vorteil sind - für Mieter und Aktionäre gleichermaßen. Mit diesem nachhaltigen und sehr langfristigen Kurs werden wir unserer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht." Nach dem Erwerb von Victoria Park im Jahr 2018 ist dies der zweite Schritt von Vonovia auf dem schwedischen Markt. Vonovia wird mit der Mehrheitsübernahme ein öffentliches Pflichtangebot für alle verbleibenden Aktionäre von Hembla auslösen. Vonovia muss dieses Angebot entsprechend schwedischer Übernahmeregelungen innerhalb von vier Wochen nach Genehmigung des Mehrheitserwerbs durch die Fusionskontrollbehörden vorlegen. Die beiden Portfolien ergänzen sich ideal: Während sich die 21.411 Wohnungen von Hembla vor allem im Großraum Stockholm befinden, konzentriert sich das Portfolio von Victoria Park mit 16.638 Wohnungen auf die Großstadtregionen Malmö, Stockholm und Göteborg. Die Strategie von Vonovia Vonovia besitzt 396.739 Wohnungen in Deutschland, Österreich und Schweden. Hinzu kommen 79.015 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei zirka EUR 47,4 Mrd. Das Wachstum ins Ausland wurde 2017 eingeleitet, als das Unternehmen zwei österreichische Wohnungsunternehmen übernahm und ein Jahr später mit dem Erwerb von Victoria Park nach Schweden ging. Vonovia stellt den Mieter in den Mittelpunkt seiner langfristig ausgerichteten Unternehmensstrategie: Als modernes Dienstleistungsunternehmen orientiert sich Vonovia an den Bedürfnissen und der Zufriedenheit seiner Mieterinnen und Mieter. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, ist die Voraussetzung für die erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Dazu gehört, dass Vonovia in bezahlbaren, klima- und altersgerechten Wohnraum investiert. Die Wurzeln von Vonovia gehen weit ins vorige Jahrhundert zurück, als verstärkt bezahlbare Wohnungen für Arbeiter und Beamte gebaut wurden. Seit dem Börsengang von Vonovia im Jahr 2013 verfolgt das Unternehmen einen langfristigen und am Wohl der Mieterinnen und Mieter ausgerichteten, nachhaltigen Kurs. Öffentliches Pflichtangebot für die verbleibenden Aktien von Hembla für Oktober/November 2019 erwartet Vonovia hat mit durch die Blackstone Group beratenen Fonds den Erwerb von 6.136.989 Hembla-Aktien der Klasse A und 50.722.985 Hembla-Aktien der Klasse B vereinbart. Die Hembla-Aktien der Klasse B sind im Mid Cap Segment der Nasdaq Stockholm notiert. Als Kaufpreis wurde SEK 215 pro Aktie (unabhängig von der Aktienklasse) vereinbart. Das entspricht einer Prämie von 11,5 Prozent verglichen mit dem Schlusskurs der Klasse B Aktien an der Nasdaq Stockholm am 20. September 2019 und einer Prämie von 15,6 Prozent gegenüber dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien an der Nasdaq Stockholm in den vergangenen drei Monaten. Der Gesamtkaufpreis für alle Aktien, die Bestandteil der Transaktion sind, beträgt ca. SEK 12,225 Mrd. (was zum heutigen Zeitpunkt ca. EUR 1,14 Mrd. entspricht). Der Vollzug der Transaktion bedarf der Zustimmung der schwedischen Fusionskontrollbehörden. Mit dem im Oktober oder November 2019 erwarteten Eintritt dieser Vollzugsbedingung wird Vonovia verpflichtet, ein öffentliches Übernahmeangebot für die übrigen Hembla-Aktien zu unterbreiten. Das Pflichtangebot muss entsprechend dem schwedischen Übernahmegesetz innerhalb von vier Wochen nach dem Zeitpunkt, zu dem die Transaktion genehmigt wurde, abgegeben werden. Mit Vorlage der erforderlichen Organbeschlüsse wird Vonovia das Pflichtangebot innerhalb des im Übernahmegesetz festgelegten Zeitrahmens und unter Einhaltung der schwedischen Übernahmebestimmungen veröffentlichen. Über Vonovia Die Vonovia SE ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Heute besitzt Vonovia rund 396.700 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen in Deutschland, Österreich und Schweden. Hinzu kommen rund 79.000 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei zirka EUR 47,4 Mrd. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung. Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert, seit September 2015 im DAX 30 gelistet. Zudem wird die Vonovia SE in den internationalen Indizes STOXX Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie EPRA/NAREIT Europe geführt. Vonovia beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeiter. Zusatzinformationen: Zulassung: Regulierter Markt / Prime Standard, Frankfurter Wertpapierbörse ISIN: DE000A1ML7J1 WKN: A1ML7J Common Code: 094567408 Sitz der Vonovia SE: Bochum, Deutschland, Amtsgericht Bochum, HRB 16879 Verwaltung der Vonovia SE: Universitätsstraße 133, 44803 Bochum, Deutschland Wichtige Informationen Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar. Das in dieser Pressemitteilung genannte potentielle Pflichtangebot wird, sofern es abgegeben wird, nicht an Personen gerichtet sein, deren Teilnahme an einem solchen Angebot zur Folge haben würde, dass zusätzliche Angebotsunterlagen erstellt werden müssten, eine Registrierung vorgenommen werden müsste oder dass andere Maßnahmen, die über die nach schwedischem Recht erforderlichen Maßnahmen hinausgehen würden, getätigt werden müssten. Diese Pressemitteilung wird nicht in Ländern veröffentlicht und nicht in Länder gesendet, in denen die Verbreitung eines Angebots die Ergreifung solcher zusätzlicher Maßnahmen erforderlich machen oder im Widerspruch zu einem Gesetz oder einer Verordnung in einem solchen Land stehen würde. Personen, insbesondere einschließlich Treuhänder, Verwahrer und andere Beauftragte, die diese Pressemitteilung erhalten und der Gerichtsbarkeit eines anderen Landes unterliegen, müssen sich selbst über sämtliche einschlägigen Beschränkungen und Erfordernisse informieren und diese beachten. Jede Missachtung kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze dieser Länder darstellen. Vonovia lehnt - soweit nach geltendem Recht zulässig - jegliche Verantwortung oder Haftung für die Verletzung solcher Beschränkungen durch andere Personen ab. Jede behauptete Annahme des potentiellen Angebots, sofern es abgegeben wird, die sich direkt oder indirekt aus einem Verstoß gegen diese Beschränkungen ergibt, kann unberücksichtigt bleiben. Das potentielle Angebot wird, sofern es abgegeben wird, weder direkt noch indirekt in Australien, Kanada, Hongkong oder Japan per Post oder auf anderem Wege, insbesondere über Vermittlungen des zwischenstaatlichen oder ausländischen Handels oder Einrichtungen einer nationalen Wertpapierbörse Australiens, Kanadas, Hongkongs oder Japans abgegeben werden. Dies umfasst vor allem, aber nicht ausschließlich, Fax-Sendungen, E-Mail, Telex, Telefon, Internet und andere Formen der elektronischen Übermittlung. Im Falle einer Nutzung solcher Kommunikationsmittel aus Australien, Kanada, Hongkong oder Japan oder von Personen, die in Australien, Kanada, Hongkong oder Japan ihren Wohnsitz haben, wird es nicht möglich sein das potentielle Angebot, sofern es abgegeben wird, anzunehmen und die Aktien werden nicht in das potentielle Angebot eingeliefert werden können. Dementsprechend werden und sollen diese Pressemitteilung oder andere Unterlagen, die sich auf das potentielle Angebot, sofern es abgegeben wird, beziehen, nicht per Post oder auf eine andere Art und Weise nach Australien, Kanada, Hongkong oder Japan oder an australische, kanadische, Personen aus Hongkong, japanische Personen, oder Personen, die in Australien, Kanada, Hongkong oder Japan ihren Wohnsitz haben oder sich dort aufhalten oder dort ansässig sind, verschickt, verteilt, übertragen oder weitergeleitet werden. Im Zusammenhang mit dem potentiellen Angebot wird, vorbehaltlich der Verpflichtung, dieses Angebot zu unterbreiten, bei der schwedischen Finanzdienstleistungsaufsicht eine Angebotsunterlage eingereicht und durch diese veröffentlicht werden. Aktionäre der Hembla AB sollten die Angebotsunterlage sorgfältig lesen, sobald sie veröffentlicht wird, da sie wichtige Informationen zu der Transaktion enthalten wird. Aktionäre der Hembla AB können kostenlose Kopien der Angebotsunterlage, sowie aller Ergänzungen oder Änderungen dazu, und alle anderen Dokumente, die Informationen zu dem potentiellen Angebot enthalten auf einer Internetseite, die Vonovia zu gegebener Zeit in Übereinstimmung mit dem schwedischen Recht veröffentlichen wird, abrufen. Soweit diese Veröffentlichung Vorhersagen, Erwartungen oder Aussagen, Schätzungen, Meinungen oder Vorhersagen ("zukunftsgerichtete Aussagen") enthält, stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte "wird", "erwarten", "glauben", "schätzen", "beabsichtigen", "zielen", "annehmen" oder ähnliche Formulierungen gekennzeichnet. Diese zukunftsgerichteten Aussagen wurden auf Grundlage der derzeitigen Ansichten und Annahmen des Managements der Vonovia, zum Beispiel in Bezug auf die möglichen Folgen der Transaktion oder des potentiellen Angebots, für diejenigen Aktionäre von Hembla AB, die sich entscheiden, das potentielle Angebot nicht anzunehmen, sofern es abgegeben wird, oder für zukünftige Geschäftsergebnisse von Hembla AB nach bestem Wissen erstellt. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen verschiedenen Annahmen, die auf Grundlage aktueller interner Pläne oder externer öffentlich verfügbarer Quellen getroffen wurden, die durch Vonovia nicht separat verifiziert bzw. geprüft wurden und die sich als unzutreffend herausstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass Umsatz, Profitabilität, Zielerreichung und Ergebnisse der Vonovia oder der Erfolg der Wohnimmobilienbranche wesentlich von den ausdrücklich oder implizit in dieser Veröffentlichung genannten oder beschriebenen abweichen werden. Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=DMCHCWTIWE Dokumenttitel: Vonovia wird Marktführer für bezahlbares Wohnen in Schweden 23.09.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Sprache: Deutsch Unternehmen: Vonovia SE Universitätsstraße 133 44803 Bochum Deutschland Telefon: +49 234 314 1609 Fax: +49 234 314 2995 E-Mail: investorrelations@vonovia.de Internet: www.vonovia.de ISIN: DE000A1ML7J1 WKN: A1ML7J Indizes: DAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange