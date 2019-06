Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Henkel auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen. Henkel werde einige Zeit brauchen, um seine Marken zu erneuern, schrieb Analyst Iain Simpson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Obwohl die Aktie des Konsumgüterkonzerns zuletzt nachgegeben habe, fehle es ihr an Kurstreibern./mr/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2019 / 00:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2019 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0031 2019-06-05/13:35

ISIN: DE0006048432