Nach dem Unfall zweier Fernbusse auf deutschen Autobahnen beruhigt der ADAC möglicherweise besorgte Fahrgäste. "Fernbusse sind ein sehr sicheres Verkehrsmittel", sagte ein Sprecher des in München ansässigen Verkehrsclubs am Mittwoch. Das Risiko, in einem Reisebus zu verunglücken, sei deutlich geringer als im eigenen Auto. Doch wenn die Zahl der Fahrten steige, steige auch die der Unfälle.

Der Sprecher mahnte Fahrgäste von Fernbussen, sich während der Reise anzuschnallen. Auch im Bus sei dies Pflicht. Außerdem sei es ratsam, sich mit den Sicherheitsvorkehrungen vertraut zu machen - ähnlich wie bei einer Flugreise.

In der Nacht zum Mittwoch waren zwei Fernbusse der Firma Flixbus auf deutschen Autobahnen verunglückt. Auf der Autobahn 5 bei Weingarten im Landkreis Karlsruhe fuhr ein Bus auf einen Lastwagen auf, sieben Menschen wurden verletzt. Ein weiterer Flixbus fing auf der Autobahn 1 am Bremer Kreuz Feuer, verletzt wurde hier niemand./rbo/DP/jha

