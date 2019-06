Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Overweight" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der Neustart des Konsumgüterkonzerns in puncto Profitabilität sei strategisch vernünftig, schrieb Analyst Iain Simpson in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Nun könne der Nivea-Hersteller die Investitionen steigern, um sein Wachstum zu beschleunigen./edh/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2019 / 00:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2019 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0032 2019-06-05/14:08

ISIN: DE0005200000