Köln (www.fondscheck.de) - Die Kölner Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH hat einen Fonds für Mikrofinanzinvestments aufgelegt, so die Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der neue Monega Mikrofinanz & Impact Fonds (ISIN DE000A2JQL34/ WKN A2JQL3) geht in seinem Engagement jedoch weiter als andere Mikrofinanzfonds und investiert darüber hinaus in so genannte Inclusive Finance Institutions (IFINs) sowie in kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Mit dem neuen Fonds, der von dem US-amerikanischen Fondsmanager und Impact Investing-Spezialisten, Developing World Markets (DWM), gemanagt wird, ergänzt Monega ihr Angebot an nachhaltig gemanagten Fonds um ein weiteres attraktives Produkt. ...

