Brüssel (www.fondscheck.de) - Candriam gibt zum heutigen Weltumwelttag die Auflage des thematischen Aktienfonds Candriam SRI Equity Climate Action bekannt, so Candriam in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Fonds (ISIN LU1932633644/ WKN nicht bekannt) investiert weltweit in Unternehmen, die langfristig Lösungen für den Klimawandel bieten. Er ist damit einer der ersten aktiv verwalteten CO2-neutralen Fonds weltweit und der erste in der Angebotspalette von Candriam. Der Klimafonds Candriam SRI Equity Climate Action ergänzt die thematischen Aktienstrategien beim europäischen Asset Manager, der in seinen bestehenden Biotech-, Robotik-, Demographie- und Onkologie-Strategien bereits Assets in Höhe von insgesamt über drei Milliarden Euro managt. ...

