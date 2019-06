Die Stadtwerke Husum bauen die Ladeinfrastruktur für E-Autos in Schleswig-Holstein sukzessive aus. Im Gebiet des Amts Nordsee-Treene wurden jetzt 17 neue Stationen mit je zwei Ladepunkten eröffnet. In Husum und Umgebung betreiben die Stadtwerke damit insgesamt 50 eigene Ladepunkte, davon ein Schnelllader. Über 120 Ladestationen sind in den vergangenen drei Jahren in der Urlaubsregion an der Nordsee ...

