++ Beginn des Handels brachte keine klare Richtung mit sich ++ DE30 nähert sich einem wichtigen technischen Widerstand ++ SAP unter Top-Performern, nachdem US-Konkurrent rosigen Ausblick präsentierte ++Zu Beginn des Handels am Mittwoch war an den wichtigsten Aktienmärkten in Europa keine klare Richtung erkennbar. Dennoch sind die wichtigsten Indizes nach den ersten 30 Handelsminuten mit Ausnahme des italienischen FTSE MIB (ITA40) gestiegen. Erinnern wir uns, dass die schwächere Entwicklung des italienischen Aktienmarktes möglicherweise mit dem Haushaltsstreit zwischen der Regierung aus Rom und der Europäischen Kommission über die Überschuldung Italiens zu tun hat. In den letzten Stunden wurde mitgeteilt, dass Salvini und Di Maio über eine mögliche Verletzung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...