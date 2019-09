Die üblicherweise schwankungsreichen Wirecard-Aktien gehören am Donnerstag zu den Gewinnern.Rückenwind gab hier eine optimistische Analystenstimme der Experten von der Societe Generale. Ihrer Einschätzung nach sollte es sich auszahlen, dass bei dem Zahlungsdienstleister wieder mehr die fundamentale Story in den Fokus rückt.Zuletzt standen die Titel von Wirecard 2,26 Prozent im Plus ...

