Die FED soll es wieder richten, aaaaber die langen Zinsen sind schon so weit gefallen, dass sie schon Zinssenkungen enthalten. Was heißt das für die Aktienmärkte? Und würden sinkende Zinsen Zölle und Co wirklich auffangen und ausgleichen? Wie weit fällt der DAX noch? Abschied auf Raten an den großen Aktienmärkten? Und die EM? Fragen von Antje Erhard an Christoph Zwermann.