"Wir wissen nicht wie oder wann diese Angelegenheiten gelöst werden". Doch "wie immer werden die Fed angemessen reagieren". Es sind zwei vergleichsweise simple Sätze des US-Notenbankchefs die für Euphorie an den Aktienmärkten sorgen. Die US-Notenbank Fed stellt eine Zinssenkung in den kommenden Monaten in Aussicht. Beugt sich Jerome Powell nun doch dem Druck aus dem Weißen Haus? Welche Folgen haben die Spekulationen für die EZB? Eine Einschätzung von Andreas Lipkow, Comdirect, bei Börse Stuttgart TV.