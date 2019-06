E-Autos müssen bald mit warnenden Fahrgeräuschen ausgestattet werden. Der Präsident des größten deutschen Immobilieneigentümerverbands kritisiert die Regelung. Er fürchtet um die Lebensqualität der Stadtbewohner.

WirtschaftsWoche: Wenn Elektroautos langsam fahren, sind sie kaum zu hören. Ab Mitte des Jahres gilt jedoch ein neues Gesetz, nach dem sie künftig einen Ton zum Schutz von Fußgängern abgeben müssen. Eigentlich eine gute Sache. Was haben Sie dagegen?Kai Warnecke: Es gab die einmalige Chance, den Lärm in unseren Städten zu reduzieren. Die verpassen wir nun. Vermutlich wäre es besser gewesen, uns einfach daran zu gewöhnen, dass Autos keine Geräusche machen. Wir müssten uns hierzu nur mehr auf unsere Augen verlassen. Für die Menschen in den Städten wäre die Ruhe ein gewaltiger Sprung bei der Lebensqualität nach vorne gewesen.

Die Komponisten der Töne glauben, dass sie diese so kreieren können, dass die Geräusche kaum noch stören.Daran glaube ich nicht. Wir beobachten bei unseren Haus- und Grundstückseigentümern schon heute unzählige Rechtsstreitigkeiten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...