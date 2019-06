Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Hamburg (pta019/05.06.2019/14:00) - Die HÖVELRAT Holding AG und die Tiger Asset Management GmbH haben heute die Gespräche über einen Beteiligungserwerb beendet und den am 26. Februar 2019 geschlossenen Letter of Intent (LOI) im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst. Die angedachte Transaktion ist für beide Seiten nicht mehr zielführend, da es bei wesentlichen im LOI festgelegten Parametern in den letzten Monaten zu Abweichungen gekommen ist und sich hieraus unterschiedliche Auffassungen in der strategischen Ausrichtung ergeben. Die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen der Tiger Asset Management GmbH und der Proaktiva GmbH (100% Beteiligung der HÖVELRAT Holding AG) ist hiervon unberührt und wird fortgesetzt



(Ende)



Aussender: HÖVELRAT Holding AG Adresse: Brodschrangen 3-5, 20457 Hamburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Torben Peters Tel.: +49 40 413261-42 E-Mail: peters@hoevelrat.de Website: www.hoevelrat.de



ISIN(s): DE0005430300 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Hamburg



