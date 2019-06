Varta will die Produktionskapazitäten im Bereich der Lithium-Ionen-Batterien erweitern. Im kommenden Jahr will man 80 Millionen Zellen fertigen, 2021 sollen es dann 100 Millionen sein, kündigt das Unternehmen am Mittwoch an. Bisher hatte man eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...