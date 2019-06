Die Aktie des weltweit zweitgrößten Goldproduzenten hat in den vergangenen Tagen deutlich an Wert zulegen können. Getrieben von der Erholung des Goldpreises konnte das Papier nicht nur die Unterstützung in Form des Jahrestiefs aus dem Januar verteidigen. Mittlerweile hat sich wieder ein steiler Aufwärtstrend etabliert. Die Bullen achten dabei vor allem auf eine Marke.

