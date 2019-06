Berlin (ots) - Michael Turgut ist eine der schillerndsten Gestalten der deutschen Finanzbranche. Bereits in jungen Jahren begann sein Aufstieg zu einem der erfolgreichsten Finanzakteure der Nation. Eine Geschichte von Aufstieg, Reichtum und Neid.



Nach seiner Ausbildung zum Textilmaschinenmechaniker beschloss Michael Turgut bereits im zarten Alter von 18 Jahren, dass er zu Größerem bestimmt sei und wechselte in die Finanzbranche. Innerhalb weniger Monate erkannten seine Vorgesetzten das Talent und den unbändigen Aufstiegswillen des jungen Mannes und beförderten Michael Turgut 1987 zum jüngsten Direktor der Würzburger Versicherungsgesellschaft AG. Der Startschuss für eine imposante Unternehmerkarriere war gelegt.



Mit der Gründung der Futura Finanz im Jahr 1991 startete der 22-jährige Turgut die nächste Stufe seiner Karriere als Finanzunternehmer. Der Erfolg seines ersten eigenen Finanzvertriebs war überwältigend: Innerhalb von 10 Jahren konnte der Finanzexperte ein Heer von 10.000 Mitarbeitern an sich binden und generierte deutschlandweit Umsätze von 1,67 Milliarden DM. Anfang der 2000er-Jahre stieg Michael Turgut in die Elite der deutschen Finanzbranche auf. Das Multitalent gründete mehrere Vertriebsunternehmen, eine eigene Ausbildungsakademie für Finanzberater und erwarb 2005 mit der Bank Company Nord sogar eine eigene Bank mit sieben Filialen und einer Vermögensverwaltung in Luxemburg. Es schien nur noch einen Weg für Michael Turgut zu geben: steil bergauf.



In der Zeit nach dem Ausbruch der Weltwirtschaftskrise im Jahr 2007 lernte Michael Turgut allerdings die Schattenseiten seiner Bilderbuchkarriere kennen. "Mit dem Erfolg waren auch Missgunst und Neid auf ein immer höheres Niveau gestiegen", kommentiert Turgut die negativen Auswirkungen. In Zeiten des wirtschaftlichen Aufstiegs hatten sich die Neider zurückgehalten, doch nach dem Zusammenbruch der US-Bank Lehmann Brothers und einer Ausweitung der Turbulenzen auf den deutschen Finanzmarkt war das Geschäftsmodell von Turguts Unternehmensgruppe plötzlich gefährdet. Michael Turgut wurde mit Tausenden Schadenersatzklagen sowie einbrechenden Umsätzen konfrontiert. "Alte Freundschaften gingen verloren, langjährige Weggefährten wandten sich von einem auf den anderen Tag ab", erzählt Turgut über diese für ihn schwierige Zeit.



In den folgenden zehn Jahren sollte Michael Turguts Leben eine neue Wende nehmen. Nachdem immer mehr Produktanbieter durch die Folgen der weltweiten Finanzkrise in die Insolvenz schlitterten und Kapitalanleger hohe Summen verloren, entschied sich Turgut keinerlei klassische Finanzprodukte mehr zu vertreiben und sich ausschließlich auf Sachwerte zu konzentrieren. Nur ein Jahr nach Ausbruch der Krise gründete Turgut eine internationale Edelmetall-Vermögensverwaltung mit Sitzen in Deutschland, Österreich, Schweiz und der Türkei. Rund 5.000 Vertriebsmitarbeiter beraten seitdem Kunden beim Aufbau eines strukturierten Sachwert-Portfolios ohne die Nutzung von klassischen Finanzprodukten. Michael Turguts Lektion aus der Krise lautete: "Das Geld des Kunden darf dessen Namen nicht verlassen - sonst kann es weg sein!"



Die juristische Ausarbeitung der Finanzkrise hat Michael Turgut mittlerweile hinter sich. Nach jahrelangen Rechtsstreitigkeiten stellten die Gerichte fest, dass Turguts Unternehmungen keine Fehlberatung nachzuweisen war und negierten sämtliche Schadenersatzforderungen. Dennoch hinterließen die immensen Schäden bei Kapitalanlegern einen bleibenden Eindruck bei Michael Turgut. Einst der Liebling der Finanzbranche gehört Turgut mittlerweile zu den prominentesten Kritikern klassischer Finanzprodukte, glaubt aber dennoch an die Notwendigkeit privater Altersvorsorge. Deshalb coacht Turgut in Seminaren, Schulungen, Webinaren und Videodokumentationen Vertriebsprofis und Quereinsteiger in der Strukturierung von Sachwertportfolios auf Basis Gold, Immobilien und anderer Sachwerte. Trotz aller Widerstände, Tiefschläge und Entbehrungen bereut Michael Turgut auch heute keine seiner Karriereentscheidungen. "Ich habe diesen Weg gewählt!"



