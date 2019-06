DGAP-News: Your Family Entertainment AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung Your Family Entertainment AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 19.07.2019 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2019-06-05 / 15:02 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Your Family Entertainment AG München - ISIN DE000A161N14 - Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der *am 19.07.2019, um 10:00 Uhr*, in den Räumen der Bayerische Börse AG, Karolinenplatz 6, 80333 München stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein. Tagesordnung 1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Gesellschaft zum 31.12.2018, des Lageberichts für die Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2018, des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2018 sowie eines erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach § 289a Abs. 1 HGB* Entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen wird, da der Aufsichtsrat den Jahresabschluss bereits gebilligt hat, keine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt 1 erfolgen. § 175 Abs. 1 Satz 1 Aktiengesetz (AktG) sieht lediglich vor, dass der Vorstand die Hauptversammlung zur Entgegennahme u.a. des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie zur Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns einzuberufen hat. Gemäß §§ 175 Abs. 2, 176 Abs. 1 Satz 1 AktG hat der Vorstand der Hauptversammlung u.a. den Jahresabschluss, den Lagebericht, den Bericht des Aufsichtsrats, den Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns und - bei börsennotierten Gesellschaften - einen erläuternden Bericht zu den Angaben nach § 289a Abs. 1 HGB zugänglich zu machen. 2. *Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen. 3. *Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen. 4. *Wahl des Abschlussprüfers und Zwischenabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019* Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Baker Tilly GmbH & Co KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (Düsseldorf), München, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 sowie zum Prüfer für die etwaige prüferische Durchsicht des im Halbjahresfinanzbericht enthaltenen verkürzten Abschlusses und des Zwischenberichtes zu wählen. 5. *Wahl des Aufsichtsrats sowie eines Ersatzaufsichtsratsmitglieds* Die Amtszeit der Mitglieder des Aufsichtsrats bzw. des Ersatzaufsichtsratsmitglieds endet mit Ablauf dieser Hauptversammlung. Es stehen deshalb Neuwahlen an. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich nach § 9 Abs.1 der Satzung der Gesellschaft in Verbindung mit §§ 95 Satz 1, 96 Abs.1 6. Alt., 101 Abs.1 AktG, § 1 Abs. 1 Nr. 1 DrittelbG ausschließlich aus drei von der Hauptversammlung zu wählenden Vertretern der Aktionäre zusammen. Der Aufsichtsrat schlägt vor, a) Herrn Dr. Hans-Sebastian Graf von Wallwitz, Rechtsanwalt, Partner der Kanzlei SKW Schwarz Rechtsanwälte, München, b) Herrn Dr. Andreas Aufschnaiter, Betriebswirt, Unternehmensberater und Vorstand einer Beteiligungsgesellschaft, München, c) Herrn Johannes Thun-Hohenstein, Medienberater, Coach und Zivilrechtsmediator Wien, Österreich, mit Wirkung ab Beendigung dieser ordentlichen Hauptversammlung für die Zeit bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2023 beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen. Zu den Lebensläufen der Kandidaten für die Wahl zu Aufsichtsräten der Gesellschaft im Einzelnen: *Lebenslauf Dr. von Wallwitz:* _Geburtsjahr: _ 1965 _Nationalität:_ deutsch _Expertise/Schwerpunkte:_ Handels- und Gesellschaftsrecht , M&A, Media, Licensing _Beruflicher Werdegang:_ seit 1997 SKW Schwarz Rechtsanwälte Steuerberater Wirtschaftsprüfer Partnerschaft mbB (Partner seit 2000), München, Deutschland 1995 - 1997 Rechtsanwälte Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, Brüssel, Belgien _Ausbildung:_ 2007 Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht 1994 - 1995 New York University School of Law: LL.M. 1989 - 1991 Universität Freiburg 1985 - 1989 Universität Heidelberg Herr Dr. Hans-Sebastian Graf von Wallwitz übt zum Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung die folgenden sonstigen Mandate in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien gemäß § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG aus: - Mitglied des Verwaltungsrats der Fenix Outdoor AG, Zug, Schweiz *Lebenslauf Dr. Aufschnaiter:* _Geburtsjahr:_ 1962 _Nationalität: _ italienisch _Expertise/Schwerpunkte:_ Kostenrechnung/Controlling , Finanzierungen, M&A-Projekte, Beteiligungsmanagement, Recht, Kommunikation und Restrukturierungen _Beruflicher Werdegang:_ seit 2000 Vorstand der MS Industrie AG, München, Deutschland 1991 - 2000 Partner bei GCI Management Consulting GmbH in München, Deutschland 1987 - 1991 Prüfungsassistent bis Projektleiter Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung bei Arthur Andersen & Co., Wien, Österreich _Ausbildung:_ 1987 Laurea di Economia Aziendale an der Universität Venedig, Italien 1981 - 1986 Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Innsbruck, Österreich Herr Dr. Andreas Aufschnaiter übt zum Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung die folgenden sonstigen Mandate in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien gemäß § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG aus: - Mitglied des Aufsichtsrats der Wolftank-Adisa Holding AG, Innsbruck, Österreich - Mitglied des Aufsichtsrats der Beno Holding AG, Starnberg - Mitglied des Verwaltungsrats der Frener & Reifer GmbH, Brixen, Italien Von den vorgeschlagenen Kandidaten für den Aufsichtsrat qualifiziert sich Herr Dr. Andreas Aufschnaiter aufgrund seiner Berufsausbildung als unabhängiger Finanzexperte im Sinne des § 100 Abs. 5 AktG. *Lebenslauf Mag. Thun-Hohenstein:* _Geburtsjahr:_ 1960 _Nationalität:_ österreichisch Expertise/Schwerpunkte: Medienmanagement, Lizenzhandel, Frequenzmanagement, Businesscoaching, Organisationsentwick lung, Startup-Betreuung und Plattformentwicklung im CRM- und Social-Media-Bereich , Beratung und Support für Geschäftsführungsmit glieder, insbesondere in den Branchen Medien, Finanz, Industrie und Dienstleister _Beruflicher Werdegang:_ seit 2019 Geschäftsführer von Unternehmerimpressum GmbH iG, Wien seit 2008 Gründung von Thun Mindset Management, Wien, Österreich; Business Coach, eingetragener Mediator und Trainer, Suchan Consulting, Freiburg, Deutschland 2008 - 2009 Geschäftsführer, Standort Marketing Agentur GmbH und fishmedia Verlagsgesellschaft mbH, Wien, Österreich 2002 - 2008 Selbstständiger Medienberater, ThUN.at, Wien, Österreich 2000 - 2002 Geschäftsführender Gesellschafter, adMaster Werbevermarktungs Ges.m.b.H, Wien, Österreich 1996 - 2000 Geschäftsführer, Concorde Media Beteiligungs GmbH, Wien, Österreich 1997 - 1998 Geschäftsführer, Radio Energy 104,2, Wien, Österreich 1995 - 1996 Geschäftsführer, IP Werbevermarktungs GmbH, Wien, Österreich 1991 - 1995 Bundesgeschäftsführer, Management Club, Wien, Österreich 1990 - 1991 Personalberater, Top Executive Search, Wien, Österreich 1988 - 1990 Pressesprecher des Bundesministers für Wissenschaft und Forschung, Kabinett von Wirtschaftsminister Dr. Erhard Busek, Wien, Österreich _Ausbildung:_ 2014 Zivilrechts-Mediator, Bundesministerium für Justiz 1999 ff Diverse Ausbildungen in den Bereichen: Coaching, Mediation, Organisationsentwicklung, Systemisch dynamische Intervention (SDI), Trainerausbildung, Diplom Lebens- und Sozialberater 1990

