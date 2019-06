Typisch für unsichere Marktphasen ist, dass nun vor allem konservative Branchen gefragt sind. So gelang auch der Kosmetik- und Körperpflegebranche der Sprung in die TSI-Trendcheck Rangliste des AKTIONÄR. Zu den stärksten Werten des Sektors zählen Branchen-Riesen wie Procter & Gamble oder Colgate-Palmolive aus den Vereinigten Staaten. Mit L'Oréal ist auch die Aktie des größten Kosmetikkonzerns der Welt in der Rangliste vertreten.

